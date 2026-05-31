Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno ottenuto la qualificazione ai quarti di finale nel torneo di doppio di Roland Garros 2026. La coppia italiana ha battuto la coppia formata da Paul e Willis, avanzando così alla fase successiva del torneo.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori staccano il pass per i quarti di finale al Roland Garros 2026 nel torneo di doppio. Sconfitti con il punteggio di 6-4 6-3 lo svizzero Jakub Paul e il britannico Marcus Willis (assurto 10 anni fa agli onori delle cronache a Wimbledon, quando passò dalle qualificazioni allo sfidare Roger Federer, ma è la parte corta della storia). Adesso per i due italiani il ceco Petr Nouza e l’austriaco Neil Oberleitner. Nei primi sei game fondamentalmente quello che accade, in termini di punteggio, è poco più di niente, con tutti che tengono la battuta abbastanza agilmente. I primi problemi li ha Bolelli sul 3-3: va sotto 0-30, sul 15-30 entra Willis con la volée di dritto e sono due palle break. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Simone Bolelli e Andrea Vavassori continuano a correre: battono Paul/Willis e sono ai quarti del Roland Garros

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