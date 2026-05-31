LIVE Bolelli Vavassori-Paul Willis 6-4 6-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | un break per set e azzurri in quarti di finale
Bolelli e Vavassori hanno vinto contro Paul e Willis con i punteggi di 6-4, 6-3, qualificandosi per i quarti di finale a Roland Garros 2026. La coppia italiana ha conquistato un break in ogni set, assicurandosi la vittoria. Con questa affermazione, entrambi consolidano la posizione tra i primi tre nella classifica virtuale della stagione. La partita si è conclusa con la vittoria degli azzurri, che avanzano nel torneo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell’ottavo di finale di BolelliVavassori, che giungono in quarti e consolidano la top 3 virtuale nella race. Un saluto sportivo! 15:11 Non sarà facile il prossimo round, che però vale la semifinale. Di fronte ci sarà il ceco Nouza e l’austriaco di buonissime speranze Oberleitner. Insomma, un buon tabellone fino alla semifinale, che vedrebbe poi gli azzurri sfidare una sicuramente coppia di rango. 15:10 Un break per set, con gli azzurri che non hanno lesinato passaggi a vuoto concedendo la bellezza di 4 palle break, curiosamente tutte concentrate in un unico game nei due parziali. 🔗 Leggi su Oasport.it
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