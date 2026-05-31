LIVE Bolelli Vavassori-Paul Willis 6-4 6-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | un break per set e azzurri in quarti di finale

Notizia in breve

Bolelli e Vavassori hanno vinto contro Paul e Willis con i punteggi di 6-4, 6-3, qualificandosi per i quarti di finale a Roland Garros 2026. La coppia italiana ha conquistato un break in ogni set, assicurandosi la vittoria. Con questa affermazione, entrambi consolidano la posizione tra i primi tre nella classifica virtuale della stagione. La partita si è conclusa con la vittoria degli azzurri, che avanzano nel torneo.