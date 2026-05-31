Sigarette proibite in spiaggia Ma tanti giovani non lo sanno E ancora mancano i controlli

Da ilrestodelcarlino.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In alcune spiagge è vietato fumare sigarette, ma molti giovani non sono informati e i controlli sono scarsi. Una ragazza di 17 anni, che fuma da due, ha dichiarato di non sapere che fosse vietato in quella zona. La mancanza di segnalazioni chiare e di verifiche rende difficile far rispettare il divieto, lasciando molti giovani inconsapevoli delle regole.

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"Non lo sapevo". Giulia non ha 18 anni e fuma sigarette da due. Quando le abbiamo fatto notare che sta fumando sotto l’ombrellone ci guarda interrogativa. "E’ strano?". Le spieghiamo che a Pesaro è vietato. Sempre più sconcertata chiede ragguagli. La informiamo: il divieto di fumare su tutto l’arenile e negli specchi d’acqua fino ad una distanza di 200 metri dalla riva è valido, a Pesaro, dal 1 aprile. "Perché?" incalza. L’obiettivo principale è ridurre fino ad eliminare la dispersione di mozziconi e filtri, rifiuti non biodegradabili, per cui la legge dispone sanzioni a chi li getta a terra, pesanti: da 25 euro a 500 euro di multa. Pesaro ha aderito ad un progetto di Città “smoke free“ e ha emesso l’ordinanza che regolamenta il divieto: la 609 del 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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