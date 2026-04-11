Il centrocampista dell'Inter ha parlato con il Corriere dello Sport, evidenziando la sua determinazione a conquistare lo scudetto, anche se ha sottolineato che mancano ancora sette partite e le rivali sono molto competitive. Ha menzionato il suo buon rapporto con l'allenatore, anche se ha fatto riferimento a alcune differenze con un ex calciatore ora nello staff. Le sue parole si inseriscono in un momento cruciale della stagione nerazzurra.

di Alberto Petrosilli Zielinski, perno della squadra nerazzurra di Chivu, si è raccontato al Corriere dello Sport: le sue dichiarazioni. L’ Inter di Cristian Chivu, sempre più vicina alla conquista dello scudetto con i suoi 72 punti, si gode il momento d’oro dei suoi protagonisti. Dopo il trionfo sulla Roma del 5 aprile, Piotr Zielinski ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, analizzando la marcia trionfale nerazzurra e il suo rapporto speciale con il tecnico. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter SCUDETTO E COPPA ITALIA- « Mancano 7 partite. Faremo di tutto per vincerlo. Siamo in ottime condizioni. Dopo la sosta, tra gli allenamenti e la gara contro la Roma, si è visto subito che qualcosa è cambiato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zielinski al CorSport: «Vogliamo lo scudetto ma mancano ancora 7 partite e le rivali sono agguerrite. Grande rapporto con Inzaghi ma Chivu…»

Ricci: “Lo scudetto è un sogno ma pensiamo al derby. L’obiettivo e il rapporto con Allegri”Samuele Ricci ha parlato a 'SportMediaset' del Milan di Allegri e del derby di domenica contro l'Inter.

Leggi anche: Chivu e Dimarco in vista di Milan-Inter: “Non è un match point, mancano ancora 33 punti per lo scudetto”

Argomenti più discussi: Zielinski: Inter una famiglia, vogliamo lo scudetto. Napoli? Gli auguro il meglio; Zielinski | Inter una famiglia vogliamo lo scudetto Napoli? Gli auguro il meglio.

Zielinski: Al ritorno col Bodo-Glimt eravamo convinti di rimontareIl centrocampista Piotr Zielinski ha parlato della sua stagione all'Inter e del suo passato a Napoli, dove conserva ottimi ricordi. ilnapolista.it

ESCLUSIVA – Piotr Zielinski al CdS: Amo Napoli dove ho vissuto 8 anni, è meravigliosaIl protagonista che non ti aspetti. Per come era andata la scorsa stagione, in pochi avrebbero previsto che Zielinski potesse diventare una pedina fondamentale nell’Inter targata Chivu. E, invece, il ... ilnapolionline.com

Piotr #Zielinski vuole fortemente vincere lo Scudetto con la maglia dell'Inter: "Anche se è l’ultima città, a Milano è nata mia figlia e quindi mi rimarrà sempre nel cuore. Napoli, dove ho vissuto 8 anni, è meravigliosa. Il clima è fantastico..." - facebook.com facebook

#Zielinski esclusivo: “Non ho neanche voglia di parlare dei fischi a #Bastoni. Anche altri...” x.com