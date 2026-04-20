Sigarette anche elettroniche vietate in spiaggia | a maggio i primi controlli

A partire da maggio, saranno avviati i primi controlli per verificare il rispetto del divieto di fumare, anche con sigarette elettroniche, in spiaggia. La misura interessa le aree di balneazione pubblica, con particolare attenzione alle zone più frequentate dai bagnanti. Le autorità hanno annunciato che saranno effettuate ispezioni per garantire il rispetto delle disposizioni e applicare eventuali sanzioni a chi non si conforma.

Pesaro, 20 aprile 2026 – Dove la fumo, questa benedetta sigaretta, se sono al mare? I giorni dei divieti – e delle sanzioni – si avvicinano. Se è vero che l’ ordinanza comunale di divieto di fumo su tutto l’arenile, battiglia compresa, è in vigore dal primo aprile scorso, è anche vero che tra i molti giorni di meteo ancora semi-invernale e il Comune che ancora temporeggia, tutto si sposta ai primi di maggio, quando molti degli stabilimenti balneari apriranno. Ma già in questi giorni fumatori e bagnini sono in allerta. Dove sarà possibile fumare?. L’interrogativo, per i fumatori, è: esattamente, dove potrò fumare? Questa estate sarà vietato farlo sotto l’ombrellone, o lungo tutto l’arenile nello spazio tra mare e stabilimento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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