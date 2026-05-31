In diversi Paesi dell’Unione Europea sono vietate le sigarette elettroniche monouso. Questi dispositivi rappresentano un rifiuto difficile da smaltire, oltre a essere potenzialmente pericolosi. La questione riguarda sia l’inquinamento causato dai residui che i rischi associati all’uso di questi prodotti. La normativa varia tra i vari Stati membri, con alcune nazioni che hanno adottato divieti specifici o restrizioni più severe.

Fumare inquina e non soltanto per i mozziconi di sigaretta. Un altro rifiuto, ancora più difficile da smaltire e potenzialmente pericoloso, è quello delle sigarette elettroniche. Si tratta di dispositivi “elettronici”, composti da plastica, circuiti, liquidi chimici e batterie al litio. Vanno quindi smaltite seguendo le indicazioni per gli oggetti elettronici, ma molto spesso finiscono gettate nell’indifferenziata. Un servizio scritto da diversi giornalisti europei ripercorre i territori membri e le loro scelte in merito alla gestione di questo nuovo tipo di rifiuto. Accanto all’interesse per la questione salute, cioè qual è l’effetto della sigaretta elettronica su giovani e giovanissimi che ne fanno uso, inizia a esserci anche molta attenzione sull’ impronta ambientale delle e-cig monouso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sigarette elettroniche monouso, in molti Paesi Ue sono vietate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOP 5 DISPOSITIVI DA GUANCIA

Notizie e thread social correlati

Sigarette (anche elettroniche) vietate in spiaggia: a maggio i primi controlliA partire da maggio, saranno avviati i primi controlli per verificare il rispetto del divieto di fumare, anche con sigarette elettroniche, in...

Leggi anche: Ostia, Castel e Capocotta: stop al fumo in spiaggia, vietate anche le sigarette elettroniche

Temi più discussi: Dai mozziconi ai puff: Europa alle prese con i rifiuti da sigarette elettroniche; Il TF conferma il ritiro dal mercato di alcune sigarette elettroniche; Trento, proposta per estendere il divieto di fumo a e-cig e tabacco riscaldato; Giornata Mondiale senza Tabacco, fuma un quarto degli italiani. Allarme giovani: più di 1 su 3 prova entro i 18 anni.

Le mie sigarette elettroniche usa e getta saranno un problema con la dogana cinese? reddit

Sigarette elettroniche e tabacco riscaldato: il lato oscuroUn’indagine condotta ad aprile 2026 da AstraRicerche per Fondazione Veronesi conferma: rispetto alle sigarette tradizionali i nuovi prodotti da fumo beneficiano di una reputazione migliore. Ma non son ... corriere.it

Dai mozziconi ai puff: Europa alle prese con i rifiuti da sigarette elettronichePer decenni il rifiuto simbolo del consumo di tabacco è stato il mozzicone di sigaretta: piccolo, onnipresente, difficile da smaltire. Oggi però nelle città europee sta comparendo un nuovo tipo di ... ilsole24ore.com