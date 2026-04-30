Ostia Castel e Capocotta | stop al fumo in spiaggia vietate anche le sigarette elettroniche

Ostia, Castel e Capocotta vietano il fumo sulle spiagge. La normativa, approvata il 30 aprile 2026, proibisce di accendere sigarette tradizionali e elettroniche lungo le zone balneari. La decisione riguarda tutte le aree pubbliche sulla costa, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e la salute dei bagnanti. Le autorità hanno annunciato sanzioni per chi infrangerà il divieto, che entrerà in vigore da subito.

Ostia, 30 aprile 2026 – Per il litorale di Roma arriva una svolta verde. Con l’approvazione di una nuova delibera dell’Assemblea Capitolina, sulle spiagge di Ostia, Castel Porziano e Capocotta cambiano le regole per i fumatori: niente più sigarette, tradizionali o elettroniche, liberamente sotto l’ombrellone o a riva. La misura introduce aree dedicate dove sarà consentito fumare, attrezzate anche per la raccolta dei mozziconi. Allo stesso tempo, viene vietato accendere sigarette entro cinque metri dalla battigia, per evitare che i rifiuti finiscano in mare. L’obiettivo è duplice: tutelare la salute dei bagnanti, riducendo l’esposizione al fumo passivo, e contrastare l’ inquinamento delle coste.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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