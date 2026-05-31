Sigarette elettroniche monouso e impatto ambientale in molti Paesi Ue sono vietate
In diversi Paesi dell’Unione Europea sono vietate le sigarette elettroniche monouso a causa del loro impatto ambientale. Questi dispositivi, oltre a generare rifiuti difficili da smaltire, rappresentano un rischio potenziale per l’ambiente. La loro produzione e smaltimento contribuiscono alla presenza di rifiuti elettronici e di plastica, complicando le pratiche di riciclo e gestione dei rifiuti. La normativa mira a limitare l’uso di questi prodotti per ridurre l’inquinamento ambientale.
Fumare inquina e non soltanto per i mozziconi di sigaretta. Un altro rifiuto, ancora più difficile da smaltire e potenzialmente pericoloso, è quello delle sigarette elettroniche. Si tratta di dispositivi “elettronici”, composti da plastica, circuiti, liquidi chimici e batterie al litio. Vanno quindi smaltite seguendo le indicazioni per gli oggetti elettronici, ma molto spesso finiscono gettate nell’indifferenziata. Un servizio scritto da diversi giornalisti europei ripercorre i territori membri e le loro scelte in merito alla gestione di questo nuovo tipo di rifiuto. Accanto all’interesse per la questione salute, cioè qual è l’effetto della sigaretta elettronica su giovani e giovanissimi che ne fanno uso, inizia a esserci anche molta attenzione sull’ impronta ambientale delle e-cig monouso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Le Sigarette Elettroniche Danneggiano i Polmoni
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