In diversi Paesi dell’Unione Europea sono vietate le sigarette elettroniche monouso a causa del loro impatto ambientale. Questi dispositivi, oltre a generare rifiuti difficili da smaltire, rappresentano un rischio potenziale per l’ambiente. La loro produzione e smaltimento contribuiscono alla presenza di rifiuti elettronici e di plastica, complicando le pratiche di riciclo e gestione dei rifiuti. La normativa mira a limitare l’uso di questi prodotti per ridurre l’inquinamento ambientale.

Fumare inquina e non soltanto per i mozziconi di sigaretta. Un altro rifiuto, ancora più difficile da smaltire e potenzialmente pericoloso, è quello delle sigarette elettroniche. Si tratta di dispositivi “elettronici”, composti da plastica, circuiti, liquidi chimici e batterie al litio. Vanno quindi smaltite seguendo le indicazioni per gli oggetti elettronici, ma molto spesso finiscono gettate nell’indifferenziata. Un servizio scritto da diversi giornalisti europei ripercorre i territori membri e le loro scelte in merito alla gestione di questo nuovo tipo di rifiuto. Accanto all’interesse per la questione salute, cioè qual è l’effetto della sigaretta elettronica su giovani e giovanissimi che ne fanno uso, inizia a esserci anche molta attenzione sull’ impronta ambientale delle e-cig monouso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sigarette elettroniche monouso e impatto ambientale, in molti Paesi Ue sono vietate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le Sigarette Elettroniche Danneggiano i Polmoni

Notizie e thread social correlati

Sigarette elettroniche monouso, in molti Paesi Ue sono vietateIn diversi Paesi dell’Unione Europea sono vietate le sigarette elettroniche monouso.

Sigarette (anche elettroniche) vietate in spiaggia: a maggio i primi controlliA partire da maggio, saranno avviati i primi controlli per verificare il rispetto del divieto di fumare, anche con sigarette elettroniche, in...

Temi più discussi: Dai mozziconi ai puff: Europa alle prese con i rifiuti da sigarette elettroniche; Trento, proposta per estendere il divieto di fumo a e-cig e tabacco riscaldato; Il TF conferma il ritiro dal mercato di alcune sigarette elettroniche; Uno youtuber ha sostituito le batterie dell’auto elettrica usando sigarette.

Pensate che le sigarette elettroniche dovrebbero avere regole rigorose come quelle delle sigarette? reddit

Sigarette elettroniche monouso, in molti Paesi Ue sono vietateMentre molti Paesi europei scelgono la linea dura dei divieti, in Italia cresce l’allarme per i rifiuti Raee. Ecco come cambia la gestione ... quifinanza.it

Dai mozziconi ai puff: Europa alle prese con i rifiuti da sigarette elettronichePer decenni il rifiuto simbolo del consumo di tabacco è stato il mozzicone di sigaretta: piccolo, onnipresente, difficile da smaltire. Oggi però nelle città europee sta comparendo un nuovo tipo di ... ilsole24ore.com