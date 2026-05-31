A pochi metri da scuole, bar e campetti, i giovani e le donne preferiscono vaporizzatori e prodotti a tabacco riscaldato rispetto alle sigarette tradizionali. I dispositivi elettronici rilasciano fumi che sostituiscono le sigarette di un tempo, chiamate una volta “paglia”. La presenza di questi prodotti è evidente negli spazi pubblici frequentati da adolescenti e adulti, dove si notano spesso vapori uscire dai dispositivi durante le pause o momenti di socializzazione.

Chissà se lo sanno, i tredicenni di oggi, che un tempo la sigaretta si chiamava ‘paglia’. Il fatto è che oggi a prevalere, davanti alle scuole, al bar o al campetto, sono, i fumi sprigionati dai dispositivi elettronici. La lotta ai danni da fumo – che hanno un impatto importante in termini di salute, ma anche meramente economici, se pensiamo che il tabagismo genera in Italia oltre 26 miliardi di euro di costi sanitari e sociali – deve cambiare approccio, e a dircelo sono i dati dell’Istituto Superiore di Sanità nella Giornata senza tabacco. Il fatto è che mentre le sigarette tradizionali hanno perso terreno, il consumo di prodotti con nicotina resta sostanzialmente stabile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sigarette elettroniche e tabacco riscaldato conquistano giovani e donne, gli ultimi trend

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Cosa ti fa davvero la SIGARETTA ELETTRONICA e il TABACCO RISCALDATO con Silvano Gallus

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