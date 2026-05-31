Siderurgico di Taranto | lavoratore ferito Nella notte

Nella notte, un lavoratore di 60 anni di Massafra è rimasto ferito nello stabilimento siderurgico di Taranto. Durante il turno, stava operando su un escavatore che si è incendiato a causa di un guasto alla batteria. L’incendio ha provocato lesioni al lavoratore, che è stato assistito sul posto prima di essere trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine sono intervenute per verificare le cause dell’incendio e le circostanze dell’incidente.

È accaduto nella notte. Stabilimento siderurgico di Taranto: il lavoratore, 60 anni, di Massafra stava operando su un escavatore che si è incendiato a causa di un problema della batteria. L'uomo si è buttato dal mezzo e ha riportato fratture fra cui al femore. È ricoverato nell'ospedale "Santissima Annunziata". Il reparto, gestione rottami dell'acciaieria 2, è tra quelli in condizione di sequestro con facoltà d'uso nell'ambito dell'inchiesta del 2012. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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