Nella notte, nello stabilimento ex Ilva di Taranto, un operaio è rimasto ferito e attualmente si trova in ospedale. Durante l’incidente, l’operaio si è lanciato da un escavatore in fiamme. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio o sulle condizioni del ferito.

Incidente sul lavoro la notte scorsa nello stabilimento ex Ilva di Taranto. Un operaio è rimasto ferito ed é attualmente ricoverato nell’ospedale di Taranto. "L’incidente - spiega Vincenzo Laneve, coordinatore di fabbrica Fim Cisl - è accaduto nel reparto Gestione rottami ferrosi intorno alle 3 della scorsa notte ed ha coinvolto un operaio dipendente di Acciaierie d’Italia. In base a quanto abbiamo appreso, ci sarebbe stato un principio di incendio sull’escavatore che stava manovrando il lavoratore, principio di incendio causato da un problema alla batteria. Alla vista delle fiamme, il lavoratore si è lanciato dal mezzo e nella caduta avrebbe riportato alcune fratture. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente ex Ilva Taranto: operaio ferito nella notte, si lancia da un escavatore in fiamme

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Ex Ilva di Taranto, muore un operaio precipitato nel vuoto

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