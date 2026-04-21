Siderurgico di Taranto | infortunio sul lavoro Stamattina

Questa mattina, in un impianto siderurgico della regione, un lavoratore è rimasto ferito durante un intervento di taglio di una lamiera vicino all’Afo 4. Secondo quanto comunicato da un sindacato, la lamiera si è scivolata, provocando un taglio alla gamba dell’operatore. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute del lavoratore o sulle eventuali misure di sicurezza adottate prima dell’incidente.

Di seguito un comunicato diffuso da Usb: Era impegnato nel taglio della lamiera nei pressi di Afo 4, quando la stessa è scivolata procurandosi un taglio alla gamba. È accaduto questa mattina al dipendente di una ditta dell’appalto ex Ilva di Taranto. Trasportato prima in infermeria, poi in ospedale. La ferita appare seria, ma fortunatamente l’operaio non è in pericolo di vita. Altri episodi si sono verificati oggi nello stabilimento siderurgico tarantino: presso la Cet (Centrale Elettrica) si è aperta una voragine su una via, a causa di guasto alle tubature sotterranee. Stessa dinamica presso Officina Centrale, dove si è verificato un cedimento del manto stradale.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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