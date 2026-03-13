A Sesto Fiorentino, la sindaca ha smentito le voci riguardanti un presunto rapimento, che erano state diffuse tramite messaggi privati e sui social network. La vicenda ha causato preoccupazione tra i cittadini, ma non sono stati riscontrati elementi che confermassero l’accaduto. La diffusione di notizie false ha portato a una serie di chiarimenti ufficiali da parte delle autorità locali.

La tranquillità di Sesto Fiorentino è stata turbata da un allarme infondato diffuso tramite messaggi privati e reti sociali. La sindaca facente funzioni Claudia Pecchioli ha smentito ufficialmente la notizia, confermando che non vi sono state segnalazioni alle forze dell’ordine riguardo a tentativi di rapimento. Il Comune ha chiarito che si tratta di una fake news nata da una psicosi collettiva scatenata da recenti fatti di cronaca. L’impatto sociale della disinformazione digitale. L’onda d’urto generata da questi messaggi audio ha creato un clima di forte preoccupazione tra i genitori del territorio. La reazione emotiva della comunità dimostra quanto rapidamente le voci possano trasformarsi in panico reale quando circolano senza verifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sesto: fake news sul rapimento, la sindaca smentisce

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