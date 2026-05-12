Hantavirus sindaca Villa San Giovanni smentisce il ricovero del 25enne allo Spallanzani | Lì solo i campioni biologici

Giusy Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni, ha precisato che un giovane di 25 anni non è stato ricoverato allo Spallanzani per un sospetto di hantavirus. La prima comunicazione aveva sollevato preoccupazioni tra i cittadini, ma la sindaca ha chiarito che allo Spallanzani vengono analizzati solo campioni biologici e non si tratta di un ricovero clinico. La situazione resta sotto controllo e non ci sono casi ufficiali di hantavirus nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Giusy Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni, ha voluto smorzare l'allarmismo che riguarda il marittimo calabrese 25enne: “Con riferimento ad alcune notizie che stanno generando preoccupazione, riteniamo opportuno rassicurare sulle condizioni di salute del giovane villese che si è trovato per pochi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Hantavirus, sindaca Villa San Giovanni smentisce il ricovero del 25enne allo Spallanzani: “Lì solo i campioni biologici” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, calabrese 25enne sintomatico: i campioni biologici allo Spallanzani di RomaIl marittimo aveva preso, nei giorni scorsi, lo stesso volo Klm partito da Johannesburg sul quale era presente anche la donna poi deceduta. Hantavirus, il 25enne calabrese è sintomatico: campioni inviati allo SpallanzaniIl ragazzo di 25 anni di origini calabresi che si trovava a bordo del volo Klm sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta... Argomenti più discussi: Hantavirus, quarantena obbligatoria per il marittimo di Villa San Giovanni; Hantavirus. Due ordinanze per i marittimi del volo Klm: quarantena obbligatoria a Torre del Greco e Villa San Giovanni; Hantavirus, il sindaco di Villa San Giovanni: Il 25enne non andrà allo Spallanzani; Hantavirus, il reggino del volo Klm è asintomatico ma starà in quarantena obbligatoria. ?? Posto in stato di quarantena obbligatoria il 25enne italiano a bordo del volo Klm su cui viaggiava la donna deceduta per hantavirus. La sindaca di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) ha emesso apposita ordinanza. Il giovane dovrà restare in isolame x.com Hantavirus, il giovane villese sta bene: presto nuovi campioni allo SpallanzaniCon riferimento ad alcune notizie che stanno generando preoccupazione, riteniamo opportuno rassicurare sulle condizioni di salute del giovane villese che si è trovato per pochi minuti sullo stesso ... citynow.it