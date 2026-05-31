Sicilia 182 milioni per il restauro di 57 monumenti in tutta l’isola

Notizia in breve

Verranno destinati 182 milioni di euro per il restauro di 57 monumenti in tutta la Sicilia. I fondi saranno distribuiti tra le diverse province dell’isola, ma i dettagli sulla ripartizione specifica non sono stati ancora comunicati. Tra i monumenti che riceveranno i finanziamenti ci sono alcuni di rilevanza storica e culturale, anche se non sono stati indicati i nomi esatti. La ripartizione mirata mira a intervenire su edifici di interesse pubblico e storico.