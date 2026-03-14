Ethereum | 182 milioni di utenti il prezzo sfiora i 2.100$
Secondo i dati recenti, la rete di Ethereum conta oltre 182,7 milioni di portafogli attivi, mentre Bitcoin si ferma a circa 58,5 milioni. Il prezzo di Ethereum si avvicina ai 2.100 dollari, evidenziando la sua forte presenza nel mercato delle criptovalute. Questa differenza di utenti tra le due piattaforme si riflette anche nei volumi di transazioni e nelle attività on-chain.
La realtà dei dati on-chain rivela un divario impressionante: la rete di Ethereum conta oltre 182,7 milioni di portafogli attivi, una cifra che supera di più di tre volte quella del Bitcoin, ferma a circa 58,5 milioni. Nonostante questa schiacciante superiorità nell’adozione, il prezzo attuale oscilla intorno ai 2.100 dollari, lasciando aperta la questione se la criptovaluta riuscirà a recuperare i livelli dei 5.000 dollari. L’indicatore chiave non è il valore di mercato immediato, ma la base degli utenti reali che utilizzano la rete per transazioni e contratti intelligenti. Mentre il prezzo subisce pressioni nella fascia dei 2.000-2.100 dollari, la crescita della comunità di possessori segue una traiettoria parabolica, segnalando un potenziale sottostima del bene da parte del mercato attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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