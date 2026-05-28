In Sicilia, 53 comuni dell’isola riceveranno un totale di 1,2 milioni di euro destinati alla promozione della lettura. La distribuzione dei fondi avverrà tra i vari comuni premiati, anche se i dettagli specifici sulla suddivisione non sono stati comunicati. Tra i destinatari ci sono anche alcuni comuni della provincia di Agrigento, ma non sono stati resi noti i nomi esatti. La cifra complessiva sarà suddivisa tra i comuni selezionati.

? Domande chiave Quali comuni della provincia di Agrigento riceveranno i fondi?. Come verranno suddivisi i fondi tra i comuni premiati?. Chi gestirà concretamente i nuovi progetti culturali nelle piazze?. Perché una parte del budget dipende dal numero di residenti?.? In Breve Ripartizione fondi: 70% quota fissa tra enti e 30% basata sui residenti.. Beneficiari agrigentini includono i comuni di Menfi, Santa Margherita di Belice e Sciacca.. Riconoscimento ministeriale triennio 2024-2026 per valorizzare la cultura nei borghi siciliani.. Risorse destinate a progetti concreti in province di Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia: 1,2 milioni per la lettura, premiati 53 comuni dell’isola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sicilia, battaglia per 200 milioni: i Comuni chiedono giustiziaIn Sicilia, i Comuni sono in attesa di un aumento di 200 milioni di euro all’anno, richiesto tramite un appello di un rappresentante di Anci Giovani...

Sicilia, 51 milioni per le zone artigianali: piano per i ComuniIn Sicilia, sono stati stanziati 51 milioni di euro destinati alle zone artigianali dei Comuni.

Argomenti più discussi: Il piano del governo: Ora sei nuovi Cpr in tutta Italia; La Sicilia accelera sui termovalorizzatori di Palermo e Catania; Sicilia: spettacolo, la giunta Schifani assegna 10,8 milioni agli enti pubblici e privati; Regione, pubblicata la graduatoria provvisoria del bando Sicilia che Piace 2026: Sosteniamo la promozione delle imprese.

Mettere in sicurezza il territorio significa proteggere comunità, infrastrutture e futuro della Sicilia. Grazie al lavoro del mio assessorato arrivano 18 milioni di euro dal MASE per avviare interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in diversi comuni siciliani: x.com

Sac, approvato bilancio 2025, valore produzione 112,2 milioni (+3,3%)Sac, approvato bilancio 2025, valore produzione 112,2 milioni (+3,3%) Scali Catania e Comiso, Ebit 10,8 milioni, utile 8 milioni e ricavi per 30 milioni CATANIA, 27 aprile 2026, 15:07 Redazione ANSA - ... ansa.it