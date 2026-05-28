Sicilia | 1,2 milioni per la lettura premiati 53 comuni dell’isola
In Sicilia, 53 comuni dell’isola riceveranno un totale di 1,2 milioni di euro destinati alla promozione della lettura. La distribuzione dei fondi avverrà tra i vari comuni premiati, anche se i dettagli specifici sulla suddivisione non sono stati comunicati. Tra i destinatari ci sono anche alcuni comuni della provincia di Agrigento, ma non sono stati resi noti i nomi esatti. La cifra complessiva sarà suddivisa tra i comuni selezionati.
? Domande chiave Quali comuni della provincia di Agrigento riceveranno i fondi?. Come verranno suddivisi i fondi tra i comuni premiati?. Chi gestirà concretamente i nuovi progetti culturali nelle piazze?. Perché una parte del budget dipende dal numero di residenti?.? In Breve Ripartizione fondi: 70% quota fissa tra enti e 30% basata sui residenti.. Beneficiari agrigentini includono i comuni di Menfi, Santa Margherita di Belice e Sciacca.. Riconoscimento ministeriale triennio 2024-2026 per valorizzare la cultura nei borghi siciliani.. Risorse destinate a progetti concreti in province di Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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