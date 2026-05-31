Siamo tutti in un mare di guai noi e i nostri figli Hanno rubato la mia immagine con l’AI per chiedere soldi molte persone sono cadute nella truffa | la denuncia di Safiria Leccese

Da ilfattoquotidiano.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Qualcuno ha usato la sua immagine generata dall’AI per chiedere soldi, coinvolgendo anche i figli in una truffa. La donna ha denunciato che molte persone sono cadute nell’inganno. La polizia sta indagando sull’uso illecito dell’immagine e sulla truffa online. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata. La vittima ha spiegato di aver scoperto il raggiro solo di recente. La denuncia è stata presentata alle autorità competenti.

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Safiria Leccese fa ancora fatica ad accettare di essere finita al centro di un raggiro. Uno dei volti al femminile più apprezzati di Mediaset è apparsa in un video diffuso in rete in cui all’interno del “suo” studio di Super partes – il programma di approfondimento politico di Canale 5 e Retequattro – proponeva un prestito personale “facile”. Un video bloccato, un altro, apparso poi sui suoi social ufficiali, per spiegare la truffa. Safiria ha spiegato che non era lei a parlare, ma una sua immagine creata dall’intelligenza artificiale, e che provava un profondo dolore perché tante persone erano già cadute nell’inganno creato con l’uso della tecnologia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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