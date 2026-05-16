Recenti studi hanno dimostrato che le microplastiche sono presenti in tutti gli organi umani, senza distinzione di età o stile di vita. Le analisi di campioni biologici hanno rilevato queste particelle in diverse parti del corpo, rendendo evidente la diffusione di questa forma di contaminazione. Le pratiche quotidiane, come consumare cibo da vaschette, bere acqua in bottiglia o riscaldare cibo nel microonde, sono diventate routine. Tuttavia, non si conoscono ancora gli effetti a lungo termine di questa esposizione.

Un pranzo veloce in vaschetta, una bottiglia d’acqua, un contenitore riscaldato al microonde. Gesti quotidiani, apparentemente innocui. Eppure proprio negli ultimi tempi c’è stato un richiamo su un punto preciso: una parte significativa dell’ esposizione alle microplastiche passa attraverso il cibo e i contenitori che utilizziamo ogni giorno. Addirittura, uno studio di non molto tempo fa del WWF stima che ogni settimana ingeriamo microplastiche pari al peso di una carta di credito. E non ce ne accorgiamo. Non parliamo più quindi di inquinamento esterno. Parliamo di qualcosa che entra nel nostro corpo, regolarmente. Il tema viene affrontato nella nuova puntata di Crude Verità, il format di TV Loft con Franco Berrino ed Ennio Battista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Berrino: “Le microplastiche sono già dentro di noi, le troviamo in tutti i nostri organi. Siamo tutti contaminati e non sappiamo quali saranno gli effetti a lungo termine”

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