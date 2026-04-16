La protesta dei clienti della banca rapinata | Vogliamo sapere se hanno rubato i nostri soldi

Centinaia di clienti si sono radunati davanti alla filiale di una banca rapinata questa mattina in piazza Medaglie d'Oro. La rapina, conclusa con il rilascio di alcuni ostaggi, ha portato alle richieste dei presenti di conoscere l’ammontare dei soldi sottratti dai malviventi. La tensione si è intensificata mentre i clienti chiedevano chiarimenti sul loro denaro e sul possibile furto subito. La polizia è presente sul posto per gestire la situazione.

Tensione a piazza Medaglie d'Oro dopo la rapina con ostaggi di oggi al Credit Agricole. I clienti dell'istituto di credito giunti in centinaia dinnanzi alla filiale chiedono di conoscere il bottino dei malviventi.“Abbiamo saputo del furto delle cassette di sicurezza contenute nei caveau della.🔗 Leggi su Napolitoday.it Lebanon’s Last Stand: A Nation Fighting For Its Survival Notizie correlate Leggi anche: Ex calciatori all’attacco sul Fondo di fine carriera: «Vogliamo sapere che fine hanno fatto i nostri soldi» Savannah Guthrie al rapitore della madre: “Vogliamo sapere se è viva”(LaPresse) – Savannah Guthrie, conduttrice del programma televisivo ‘Today’ della Nbc, ha inviato un messaggio pubblico al rapitore di sua madre... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giustinian, la protesta continua: Vogliamo una casa di comunità hub. Corteo il 9 maggio; VIDEO | Non vogliamo mica la luna, singolare protesta degli astronomi dell'Inaf; Tra le vele di Calatrava e le microdiscariche, a Nuova Tor Vergata parte la contestazione: Vogliamo risposte certe; A Bari la protesta dei vigili del fuoco: Basta promesse, servono interventi nella Caserma Carrassi. Alberi tagliati al Museo dei bambini. La protesta dal Pilastro al Comune: Vogliamo incontrare il sindacoLe motoseghe si sono accese poco dopo l’alba, svegliando il Pilastro per il taglio di cinque alberi (dovevano essere ’solo’ quattro, ma ne è stato abbattuto pure un altro catalogato come malato e ... ilrestodelcarlino.it Roma, a Piazzale Socrate la protesta dei giovani per i lavori di pedonalizzazione (mai iniziati): «Vogliamo riappropriarci di questo spazio»Flashmob dei Giovani Democratici del Municipio XIV nel pomeriggio di domenica 30 novembre a Piazzale Socrate per chiedere l’avvio immediato dei lavori di pedonalizzazione della piazza, già finanziati ... ilmessaggero.it De Bruyne: “Napoli scelta giusta, vogliamo la Champions” facebook #DanielaFumarola al #forumconfcommercio: "Noi cerchiamo il dialogo, non facciamo scommesse perché vogliamo rappresentare al meglio i lavoratori". @CislNazionale @MinLavoro @Palazzo_Chigi @Ambrosetti_ confcommercio.it/-/forum-confco… x.com