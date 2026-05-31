siamo pronti ad amministrare longiano

Dopo le elezioni comunali, le attività si concentrano sulla prossima tornata amministrativa prevista per la primavera 2027. La campagna elettorale si è conclusa e le autorità si preparano a gestire il mandato in corso. Nessun dettaglio su eventuali candidature o cambiamenti amministrativi sono stati comunicati. Le prossime elezioni sono programmate tra circa due anni.

Passato l’appuntamento elettorale delle amministrative, ora l’attenzione si sposta alla tornata della primavera 2027. Nel territorio cesenate andranno al voto Cesenatico, Gatteo, Sogliano e Longiano. Il primo a scoprire le carte è il gruppo consiliare " Siamo Longiano " che, nel corso di una cena al ristorante Il Setaccio, ha ufficializzato la propria presenza alle prossime comunali. Dicono i consiglieri comunali Matteo Venturi, Lorenzo Spada, Patrizia Ronchi, Stefano Montani e Giuseppe Lucio, primo consigliere longianese ad avere abbandonato una maggioranza per passare con l’opposizione, assieme a Gianfranco Gori, membro attivo del gruppo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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