Il proprietario del Manfredonia Calcio ha dichiarato durante una trasmissione radiofonica di essere pronto a impegnarsi nella prossima stagione. Le sue parole sono state riprese dal sito ufficiale dell’emittente e diffuse attraverso i canali di comunicazione locali. La squadra si prepara ad affrontare le sfide future, mentre il presidente ha confermato la volontà di mantenere alta la motivazione tra i giocatori.

Le parole del patron del Manfredonia Calcio Gianni Rotice ad Antenna Sud alla trasmissione "Lunedì Puglia", riprese dal sito ufficiale dell'emittente. «Qualche punto ci manca per qualche errore nostro, altri per errori arbitrali – spiega Rotice – però oggi la classifica è questa e dobbiamo guardare a questa. Il tempo per recriminare arriverà più avanti. È logico che, essendo partiti da zero, bisognava costruire la squadra non solo in campo, ma anche negli spogliatoi. Oggi sono contento perché si è creato un gruppo bello, compatto dentro e fuori dal campo, con una tifoseria e una città compatte intorno alla squadra. È quell’ambiente sociale che, al di là dei risultati, rende il calcio speciale». 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia Calcio, Rotice ad AntennaSud: “Siamo pronti a lottare”

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