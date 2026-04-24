La corsa a Palazzo dei Giganti il candidato sindaco Di Rosa | Siamo pronti ad amministrare

Un nuovo volto si presenta in vista delle prossime elezioni amministrative in città. Giuseppe Di Rosa, 61 anni e pensionato del ministero della Giustizia, ha annunciato la sua candidatura per diventare il prossimo sindaco. È il primo candidato ufficiale a concorrere per la carica e ha dichiarato di essere pronto a governare. La sua candidatura si inserisce nel quadro politico locale in attesa di ulteriori sviluppi.

Giuseppe Di Rosa, 61 anni, dipendente del ministero della Giustizia in pensione, è il primo candidato ufficiale per la carica di sindaco della città di Agrigento. Per Di Rosa, sposato, padre di due figlie e nonno di un nipote e di un altro in arrivo, si tratta della seconda corsa verso Palazzo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Montemesola, Vito Antonio Punzi candidato sindaco: “Chi ha fatto debiti cerca disperatamente di unirsi per tornare ad amministrare”Tarantini Time QuotidianoIn vista delle elezioni amministrative previste per la primavera, il gruppo “Insieme”, alla guida del Comune di Montemesola... Leggi anche: Nella sala dei Giganti di Palazzo Liviano sfilano le “farfalle rosa” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Palazzo dei Giganti: ecco chi tra assessori (anche ex) e consiglieri uscenti ritenta la corsa elettorale; Centrodestra, Ettore Rosato smonta il caso Califano: Semmai esiste un caso Azione, perché questa non è un’operazione personale · ilreggino.it; Arte nel cuore della città: ecco le mostre della 58esima edizione della Corsa all’Anello; Stramilano, 53anni di corsa e di storia. La corsa per Messina entra nel vivo, entro mercoledì la presentazione delle listeScatta l'ora X a Palazzo Zanca: presentate le candidature per sindaco, consiglio comunale e circoscrizioni; Basile schiera sei liste e la Lega annuncia un vasto schieramento chiuso in anticipo. lasicilia.it Palazzo dei Giganti: ecco chi tra assessori (anche ex) e consiglieri uscenti ritenta la corsa elettoraleDossier analizza il complesso puzzle degli elenchi che sosterranno le candidature a sindaco, rivelando la partita tra dinastie familiari che si rinnovano e vecchie glorie in cerca di riscatto. Ma acca ... agrigentonotizie.it A Siracusa lunedì 27 aprile commemorazione di Andrea Camilleri a Palazzo Vermexio con gli studenti delle scuole superiori e del comprensivo "Santa Lucia" nell’ambito del POF comunale #CamilleriSiracusa https://siracusapress.it/attualita/siracusa-ricor - facebook.com facebook Spioni al lavoro in Vaticano sul caso del palazzo inglese. @PacelliValeria x.com