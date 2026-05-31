Sì Viaggiare! vinci la vacanza all’Emisfero di Trebaseleghe

Un concorso chiamato “Sì, Viaggiare!” è stato annunciato all’Emisfero di Trebaseleghe, in provincia di Padova. L’iniziativa offre ai partecipanti la possibilità di vincere una vacanza. La manifestazione si svolgerà durante il periodo estivo e prevede l’iscrizione e la partecipazione attraverso specifiche procedure. Non sono stati forniti dettagli sul numero di premi o sui criteri di selezione. L’Emisfero di Trebaseleghe ospiterà l’evento nei prossimi mesi.

All’Emisfero di Trebaseleghe, in provincia di Padova, arriva “Sì, Viaggiare!”, il concorso che accende l’estate e fa decollare la fantasia. Nelle giornate del 5, 6, 7 giugno e del 12, 13, 14 giugno il Centro Commerciale si trasformerà in un vero e proprio terminal aeroportuale, pronto a regalare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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