Sì Viaggiare! All’Emisfero Perugia vinci la vacanza
All’Emisfero di Perugia è stato annunciato un nuovo concorso chiamato “Sì, Viaggiare!” che permette ai partecipanti di vincere una vacanza. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico durante il periodo estivo, offrendo l’opportunità di sognare una fuga. Sono previste diverse modalità di partecipazione e premi legati al concorso, che si svolgerà nelle prossime settimane.
All’Emisfero di Perugia arriva “Sì, Viaggiare!”, il concorso che accende l’estate e fa decollare la fantasia. Nelle giornate del 15, 16, 17 maggio e del 22, 23 e 24 maggio, il Centro Commerciale di via Settevalli si trasforma in un vero e proprio terminal aeroportuale, pronto a regalare emozioni.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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