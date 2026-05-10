Sì Viaggiare! All’Emisfero Perugia vinci la vacanza

All’Emisfero di Perugia è stato annunciato un nuovo concorso chiamato “Sì, Viaggiare!” che permette ai partecipanti di vincere una vacanza. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico durante il periodo estivo, offrendo l’opportunità di sognare una fuga. Sono previste diverse modalità di partecipazione e premi legati al concorso, che si svolgerà nelle prossime settimane.

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