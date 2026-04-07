Durante le festività pasquali, una coppia ha perso la vita durante una vacanza a Sarzana. La coppia, appassionata di viaggi, aveva deciso di trascorrere alcuni giorni in Liguria, ma un incidente ha interrotto bruscamente il loro viaggio. La loro partenza era stata programmata come una breve pausa, ma si è conclusa in modo tragico, lasciando sconvolti amici e familiari.

Un viaggio finito in tragedia. Doveva essere una breve vacanza di Pasqua, uno dei tanti viaggi condivisi in una vita insieme. Invece si è trasformata in tragedia. Daniele Fracon, 74 anni, noto chirurgo ortopedico, e la moglie Cinzia Iadarola, 63 anni, psicologa, sono morti in un incidente stradale in Liguria, nella zona di Sarzana. A ricordarli è il figlio Stefano: “Il destino li ha travolti mentre facevano ciò che più amavano: viaggiare”. Lo scooter, le escursioni e la passione per i viaggi. La coppia, residente a Oderzo (Treviso), era partita per il ponte di Pasqua con il camper, una consuetudine che li accompagnava da anni. Con loro anche una Vespa 125, utilizzata per muoversi nei dintorni: “Parcheggiavano il camper e poi giravano in scooter per scoprire nuovi luoghi”, racconta il figlio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Muoiono insieme in vacanza a Sarzana: la tragedia di Daniele e Cinzia, ‘viaggiare era la loro vita’

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Daniele Fracon e Cinzia Iadarola, chirurgo e moglie psicologa morti nell'incidente frontale durante la vacanza in Liguria. Il figlio: «Hanno girato il mondo assieme»TREVISO - «Il destino li ha travolti mentre stavano facendo ciò che più amavano, cioè viaggiare.