Si tuffa nel Canalbianco e annega davanti a moglie e figlia | morto il 36enne Vasile Andrei Bologa
Un uomo di 36 anni si è immerso nel Canalbianco e non è più riemerso, annegando davanti a moglie e figlia. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato in provincia di Mantova. Nonostante i soccorsi, il uomo è stato dichiarato morto sul posto. La famiglia era presente al momento dell'incidente, avvenuto durante un pomeriggio di relax e giochi nel canale. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica dell'accaduto.
Governolo (Mantova), 30 maggio 2026 – La sfida agli amici, il tuffo nel canale e un pomeriggio di spensieratezza con i propri familiari che si trasforma in una vera e propria tragedia. Il 36enne Vasile Andrei Bologa è morto annegato davanti alla moglie, alla figlia di 10 anni con cui stava trascorrendo il ponte del 2 giugno sulle sponde del Canalbianco, all'altezza di Governolo di Roncoferraro nel Mantovano. La vittima era residente a Fidenza, in provincia di Parma, e lavorava come operaio a Milano. La tragedia si è consumata intorno alle 16.20, quando, secondo una prima ricostruzione fornita dai testimoni ai carabinieri, l'uomo si sarebbe tuffato nel canale per dimostrare agli amici di riuscire ad attraversarlo da una sponda all'altra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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