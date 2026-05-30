Si tuffa nel Canalbianco e annega davanti a moglie e figlia | morto il 36enne Vasile Andrei Bologa

Notizia in breve

Un uomo di 36 anni si è immerso nel Canalbianco e non è più riemerso, annegando davanti a moglie e figlia. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato in provincia di Mantova. Nonostante i soccorsi, il uomo è stato dichiarato morto sul posto. La famiglia era presente al momento dell'incidente, avvenuto durante un pomeriggio di relax e giochi nel canale. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica dell'accaduto.