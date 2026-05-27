Quindicenne non riemerge dopo il tuffo | era l’ultimo giorno di scuola L’uomo che lo ha soccorso | Cercava di aggrapparsi agli amici

Un quindicenne non è riemerso dopo un tuffo in mare durante l’ultimo giorno di scuola. Era con amici e cercava di aggrapparsi a loro, secondo quanto riferito da chi lo ha soccorso. Il salvataggio è stato effettuato da un adulto che si trovava sul posto. La ricerca continua senza esito finora. La giornata doveva essere una delle ultime di scuola prima delle vacanze estive.

Doveva essere una giornata leggera, di quelle che segnano la fine della scuola e l’inizio dell’estate. I professori, i tornei tra compagni, il caldo del pomeriggio e la voglia di stare insieme ancora qualche ora prima delle vacanze. Invece, nel primo pomeriggio di mercoledì, alla cascata situata all’interno del Parco del Gigante di Luzzana, in Val Cavallina, tutto si è trasformato in un incubo. leggi anche. Val cavallina Paura a Luzzana, si tuffa in una cascata senza riemergere: grave 15enne. Un ragazzo di 15 anni residente a Pedrengo, studente del corso per operatore elettrico in un centro professionale di Trescore Balneario, si trova ricoverato in condizioni gravissime all’Ospedale di Bergamo dopo essere rimasto sott’acqua per almeno un quarto d’ora di tempo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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