Dall' Adda riemerge un cadavere | recuperato il corpo senza vita di un uomo

Nelle acque del fiume Adda, a Trezzo sull’Adda, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo mercoledì 11 marzo, poco prima delle 17. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto per il recupero del cadavere, che si trovava nel fiume da alcune ore. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i residenti della zona.

Si tratta di un pensionato scomparso da Vimercate (Monza e Brianza). La scoperta mercoledì pomeriggio a Trezzo sull'Adda (Milano) Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle acque del fiume a Trezzo sull'Adda. La tragica scoperta risale al tardo pomeriggio di mercoledì 11 marzo dove, poco prima delle 17.30, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pioltello insieme ai soccorsi del 118 e ai vigili del fuoco. Per l'uomo purtroppo non c'era ormai più nulla da fare. Il corpo senza vita è stato recuperato all'altezza della centrale elettrica Taccani e a segnalare la presenza del cadavere sarebbe stato un passante. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati Recuperato nelle acque del Savio il corpo senza vita di un uomo, si era gettato dal Ponte vecchioLa settimana inizia con una tragedia, poco dopo le 8 di lunedì mattina è stato recuperato nelle acque del fiume Savio il corpo senza vita di un uomo... POST MORTEM cosa succede Approfondimenti e contenuti su Dall'Adda riemerge un cadavere... Temi più discussi: Dall'Adda riemerge un cadavere: recuperato il corpo senza vita di un uomo; Dall'Adda riemerge un cadavere: recuperato il corpo senza vita di un uomo; Dall' Adda riemerge un cadavere | recuperato il corpo senza vita di un uomo. Dall'Adda riemerge un cadavere: recuperato il corpo senza vita di un uomoSi tratta di un pensionato scomparso da Vimercate (Monza e Brianza). La scoperta mercoledì pomeriggio a Trezzo sull'Adda (Milano) ... monzatoday.it Cade nel fiume Adda dal Ponte San Michele alto 85 metri: ricerche in corso da ieri sera a Paderno d’AddaAncora attive le ricerche di uomo di 50 anni che alcuni passanti hanno visto cadere nel fiume Adda ieri sera intorno alle 20.30. I soccorritori non escludono l’ipotesi di un gesto volontario. Breaking ... fanpage.it CAFFE SOCIALE FARA GERA D'ADDA ATTIVITÀ DI MARZO Nel mese di Marzo il Caffè sociale si rinnova proponendo nuove attività. L'iniziativa, all’interno del programma per le politiche sull'invecchiamento attivo, è promossa e finanziata dalla Regione Lom - facebook.com facebook