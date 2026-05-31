CASTELFIORENTINO Comicità grottesca e teatro fisico: giovedì 4 giugno alle 21 il Teatro C’art di Castelfiorentino ospita "Si son fatte le Due", nuovo lavoro di e con Chiara Fenizi e Julieta Marocco, presentato in una delle sue primissime anteprime. Lo spettacolo andrà in scena negli spazi del Teatro C’art in via Brodolini e rappresenta una nuova tappa della ricerca artistica delle due attrici, da anni impegnate in un percorso teatrale originale che intreccia comicità, grottesco e indagine sull’identità contemporanea. In scena arrivano due creature buffe, enigmatiche e magnetiche, dirette verso una festa dedicata alla "Santa Idiozia". La loro follia è il filo conduttore di questa commedia vibrante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Si son fatte le Due” al Teatro C’art

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