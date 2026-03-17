Al Teatro si tiene lo spettacolo “Le ragazze son tornate” con protagonisti Poggi, Caprioglio e Fiordaliso. Lo spettacolo sfida l’immagine tradizionale della terza età, trasformando la saggezza in un superpotere. È partita anche una campagna social con l’hashtag #carpediemchisenonte. La tournée attraversa l’Italia e inizia il 20 marzo 2026 dal Teatro Dehon di Bologna.

Al via anche una campagna social #carpediemchisenonte La tournée in tutta Italia con partenza il 20 marzo 2026 dal Teatro Dehon di Bologna Accantonate il concetto polveroso di “terza età”. Cancellate l’immagine della nonna rassegnata davanti alla tv. Oggi il tempo non invecchia più, semmai “trasforma” e l’esperienza che diventa saggezza è una sorta di super potere. Lo racconta lo spettacolo “Le ragazze son tornate”, attesissima commedia scritta e diretta da Diego Ruiz e prodotta da Carpe Diem Produzioni, con Daniela Poggi, Debora Caprioglio, Fiordaliso, tre icone assolute dello spettacolo italiano che salgono sul palco per dimostrare che la libertà non ha data di scadenza e che l’avventura, quella vera, comincia quando decidi di infischiartene del giudizio degli altri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - A Teatro: “Le ragazze son tornate”. Poggi, Caprioglio, Fiordaliso, nello spettacolo che smonta il cliché della terza età e trasforma la saggezza in superpotere

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