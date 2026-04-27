Se son fiori moriranno | vita e teatro si incontrano nello spettacolo che torna in scena al Biondo

Dal 29 aprile al 2 maggio, la Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo ospita nuovamente lo spettacolo “Se son fiori moriranno”. Scritto e diretto da Rosario Palazzolo, lo spettacolo vede in scena Simona Malato, Chiara Peritore e Delia Calò. La rappresentazione unisce elementi di vita e teatro, portando il pubblico in un viaggio tra emozioni e narrazione.

Torna nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, dal 29 aprile al 2 maggio, lo spettacolo “Se son fiori moriranno”, scritto e diretto da Rosario Palazzolo, con Simona Malato, Chiara Peritore e Delia Calò.Prodotto dal Biondo, lo spettacolo è un ulteriore tassello di una ricerca che l’autore.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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