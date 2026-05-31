Si schiantano dopo la fuga a un posto di blocco nel Foggiano un morto e 4 feriti | erano tutti minorenni

Da open.online 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un'auto con cinque minorenni a bordo è uscita di strada nel Foggiano, dopo aver accelerato per evitare un posto di blocco. Il veicolo era guidato da un 16enne e gli altri a bordo avevano tra i 14 e i 16 anni. Una persona è deceduta, mentre quattro sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto durante un inseguimento dei carabinieri, che avevano tentato di bloccare la vettura.

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Tragedia nel Foggiano. Un’auto guidata da un 16enne, e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni (tra i 14 e i 16 anni), è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri e mentre i militari si erano lanciati all’inseguimento della vettura. Dopo l’impatto dell’auto in fuga contro il guard-rail, un passeggero di 16 anni è morto, mentre gli altri quattro sono finiti in ospedale. Finora tre di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il quarto è in attesa di prognosi. La dinamica dell’incidente. L’incidente stradale è avvenuto la notte scorsa intorno alle 2 ad Orta Nova, nel Foggiano. 🔗 Leggi su Open.online

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Foggia, auto guidata da un 16enne si schianta durante la fuga da un posto di blocco: un morto

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