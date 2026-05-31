Foggia fuggono al posto di blocco e si schiantano | morto 17enne

Nella notte nel Foggiano, un'auto ha tentato di evitare un posto di blocco e si è schiantata. Nell'incidente sono rimasti feriti quattro persone e un 17enne è morto. La vettura era stata fermata dalla polizia prima dell'incidente. I feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre la polizia sta indagando sulle cause dell'incidente.

Tragedia nella notte nel Foggiano, dove un 17enne è morto e altri 4 sono rimasti feriti a seguito di un incidente stradale autonomo. Il fatto è successo intorno alle 3 della notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio, lungo la Provinciale 80, in agro di Orta Nova. Dalle prime informazioni raccolte, un’autovettura con a bordo 5 giovani sarebbe uscita fuori strada, pare dopo aver cercato di evitare un posto di controllo delle forze dell’ordine. Il veicolo si sarebbe schiantato contro il guardrail: nulla da fare per il 17enne, che è deceduto sul colpo; feriti, non in modo grave, gli altri 4 ragazzi che erano in auto con lui. Vittima e feriti sono tutti provenienti da Orta Nova. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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