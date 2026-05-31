Foggia fuggono al posto di blocco e si schiantano | morto 17enne

Da imolaoggi.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte nel Foggiano, un'auto ha tentato di evitare un posto di blocco e si è schiantata. Nell'incidente sono rimasti feriti quattro persone e un 17enne è morto. La vettura era stata fermata dalla polizia prima dell'incidente. I feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre la polizia sta indagando sulle cause dell'incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tragedia nella notte nel Foggiano, dove un 17enne è morto e altri 4 sono rimasti feriti a seguito di un incidente stradale autonomo. Il fatto è successo intorno alle 3 della notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio, lungo la Provinciale 80, in agro di Orta Nova. Dalle prime informazioni raccolte, un’autovettura con a bordo 5 giovani sarebbe uscita fuori strada, pare dopo aver cercato di evitare un posto di controllo delle forze dell’ordine. Il veicolo si sarebbe schiantato contro il guardrail: nulla da fare per il 17enne, che è deceduto sul colpo; feriti, non in modo grave, gli altri 4 ragazzi che erano in auto con lui. Vittima e feriti sono tutti provenienti da Orta Nova. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mafia foggiana, maxi blitz tra Foggia e Gargano: 18 arresti per estorsioni mafiose

Video Mafia foggiana, maxi blitz tra Foggia e Gargano: 18 arresti per estorsioni mafiose

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Foggia, fuggono a posto di blocco e si schiantano: muore 16enne

Foggia, folle fuga al posto di blocco e schianto: morto 16enne alla guida. A bordo dell’auto altri 4 minorenniUn'auto guidata da un 16enne ha investito un ostacolo e si è ribaltata, causando la morte del ragazzo al volante.

Temi più discussi: Orta Nova, assalto al bancomat nella notte: esplosi tre sportelli Atm ma i ladri fuggono a mani vuote; Inseguimento da film tra le strade cittadine: incidente della Polizia, nessun ferito; Fanno esplodere un bancomat a Manfredonia, ma fuggono a mani vuote; Una bomba per far esplodere un bancomat, ma i banditi fuggono a mani vuote.

Foggia, folle fuga al posto di blocco e schianto: morto 16enne alla guida. A bordo dell’auto altri 4 minorenniRoma, 31 maggio 2026 – Un'auto guidata da un 16enne, e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni (tra i 14 e i 16 anni), è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo ... quotidiano.net

Fuggono al posto di blocco e si schiantano, muore un 16enneUn'auto guidata da un 16enne, e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni (tra i 14 e i 16 anni), è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri e ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web