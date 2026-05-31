Si schianta con la moto contro un'auto in retromarcia a San Felice del Benaco | morto Fabio Merici
Un uomo di 70 anni è morto sabato 30 maggio a San Felice del Benaco dopo un incidente stradale. La moto su cui viaggiava si è scontrata con un'auto che stava facendo retromarcia. L'impatto è stato fatale per il motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.
Fabio Merici è morto sabato 30 maggio per un incidente a San Felice del Benaco (Brescia). Il 70enne si è schiantato con la moto contro un'auto che si immetteva in strada in retromarcia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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