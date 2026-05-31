Si schianta con la moto contro un'auto in retromarcia a San Felice del Benaco | morto Fabio Merici

Notizia in breve

Un uomo di 70 anni è morto sabato 30 maggio a San Felice del Benaco dopo un incidente stradale. La moto su cui viaggiava si è scontrata con un'auto che stava facendo retromarcia. L'impatto è stato fatale per il motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.