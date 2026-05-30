Un uomo di 70 anni ha perso la vita in un incidente stradale a San Felice del Benaco. La vittima era a bordo di una moto e si è scontrata con un SUV. L’incidente è avvenuto il 30 maggio 2026. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dello scontro o sulle condizioni di altri coinvolti. È il secondo incidente mortale sulle strade della provincia in pochi giorni.

San Felice del Benaco (Brescia), 30 maggio 2026 – Ennesimo schianto fatale sulle strade bresciane. Non è ancora iniziata l’estate, ed è già strage di motociclisti. L’ultimo a perdere la vita è stato Fabio Merici, settantenne centauro di Desenzano del Garda. L’incidente si è verificato a San Felice del Benaco, dove l’uomo viveva. Erano circa le dieci del mattino e Merici procedeva lungo via delle Balze quando per motivi in corso di accertamento, all’altezza dell’incrocio con via Procolo, è entrato in rotta di collisione con un suv Mercedes. Soccorsi inutili. Quel che è certo è che Merici, ex titolare di un’attività di ristorazione proprio a San Felice, è finito rovinosamente a terra e ha perso i sensi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Felice del Benaco, in moto contro un suv: muore il 70enne Fabio Merici

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