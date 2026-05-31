Un motociclista di 32 anni è morto questa mattina in un incidente sulla strada regionale 666, nel territorio di Campoli Appennino. L’uomo, residente a Sora, si è schiantato con la moto contro un muro. L’incidente è avvenuto lungo la strada e ha causato il decesso sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Un motociclista di 32 anni, residente a Sora, ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto lungo la strada regionale 666, nel territorio di Campoli Appennino, in provincia di Frosinone. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 11 l’uomo era alla guida della sua Honda CBR 1000 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il 32enne non c'è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Cassino. I rilievi e gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della Stazione di Sora e all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sora, impegnati nella ricostruzione della dinamica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Si schianta con la moto contro un muro: morto motociclista di 32 anni nel Frusinate

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SBATTE CON LA MOTO CONTRO UNAUTO: MUORE SUL COLPO UN RAGAZZO DI 24 ANNI | 18/04/2026

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