Moto si schianta contro guardrail sulla via Aurelia muore un motociclista di 51 anni
Un motociclista di 51 anni ha perso la vita in un incidente sulla via Aurelia, nel tratto del litorale romano. Secondo quanto riferito, ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.
Incidente sull'Aurelia lungo il litorale romano: 51enne perde il controllo della moto e si schianta contro un guardrail. Morto sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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