Sì è proprio qui la festa Vige il divieto di dormire

Al Mugello è stato segnalato che non si può dormire, in quanto vige un divieto specifico. La frase “Al Mugello non si dorme” è stata usata per sottolineare questa restrizione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su eventuali sanzioni o motivazioni precise. La comunicazione sembra riferirsi a un regolamento locale o a una disposizione temporanea. Nessun altro elemento o commento è stato reso noto riguardo alle ragioni di questa misura.

"Al Mugello non si dorme". E sia chiaro che non si tratta di un semplice, accattivante, modo di dire. Macchè. Al Mugello, nel weekend del Motomondiale non si dorme davvero. Anzi, non si è mai dormito e mai si dormirà. Perché la festa del Gp, quella che accompagna tutto e tutti alla gara della domenica, al Mugello, sulle sue colline attorno alla pista, inizia per tempo (in tanti si avvicinano al tracciato al mercoledì) e finisce la domenica sera tardi. Dopo le emozioni dei sorpassi, la sbornia del podio e i saluti con tanto di appuntamento all’anno che verrà. "Al Mugello non si dorme", dunque, ovvero lo slogan-hastag che accende social e web, per incorniciare l’happening della tre giorni più importante del motociclismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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