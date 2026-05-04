Dormire no sognare sì | lo speciale pigiama party per la Festa della Mamma

Durante la Festa della Mamma, è stato organizzato uno speciale pigiama party dedicato ai bambini e agli adolescenti, coinvolgendo anche alcuni adulti. L’evento si è svolto in modo informale, con la partecipazione di numerosi giovani che hanno condiviso momenti di convivialità e divertimento. L’iniziativa ha previsto attività incentrate sul tema del sogno e del riposo, creando un’atmosfera intima e rilassata tra i partecipanti.