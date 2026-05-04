Dormire no sognare sì | lo speciale pigiama party per la Festa della Mamma
Durante la Festa della Mamma, è stato organizzato uno speciale pigiama party dedicato ai bambini e agli adolescenti, coinvolgendo anche alcuni adulti. L’evento si è svolto in modo informale, con la partecipazione di numerosi giovani che hanno condiviso momenti di convivialità e divertimento. L’iniziativa ha previsto attività incentrate sul tema del sogno e del riposo, creando un’atmosfera intima e rilassata tra i partecipanti.
Il pigiama party è una moda senza tempo, che coinvolge bambini e adolescenti di ogni generazione (anche adulti, perché no). Negli ultimi anni questa usanza è diventata molto più di un semplice rito domestico: è un momento atteso, condiviso e sempre più “social”, capace di unire gioco.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
GABRIELE, MARTINA MISSY E LEON FANNO UN PIGIAMA PARTY
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