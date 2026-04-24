Festa di Liberazione perché in Italia si celebra proprio il 25 Aprile

Il 25 aprile si celebra in Italia la Festa della Liberazione, ricorrenza che ricorda la fine dell’occupazione nazista e del regime fascista durante la Seconda guerra mondiale. Quest’anno si sono festeggiati gli 80 anni dalla Liberazione, evento che ha segnato l’inizio di un nuovo percorso democratico nel Paese. Ogni primavera, questa giornata viene commemorata con cerimonie ufficiali e iniziative pubbliche in diverse città italiane.

Roma, 25 aprile 2025 – Il 25 aprile 2025 sono stati celebrati gli 80 anni dalla Liberazione. Ogni primavera, la Festa della Liberazione torna a ricordare la fine dell’occupazione nazista e del regime fascista, insieme a un passaggio decisivo: l’avvio di un nuovo percorso democratico. A differenza di altre ricorrenze europee legate alla Seconda guerra mondiale, in Italia il 25 aprile non coincide con la fine ufficiale del conflitto. Rappresenta, invece, una presa di posizione collettiva: una data politica e simbolica, il momento in cui una parte significativa della popolazione italiana scelse di opporsi attivamente al nazifascismo, contribuendo alla liberazione del Paese.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Festa di Liberazione, perché in Italia si celebra proprio il 25 Aprile 25 aprile, una festa di memoria e libertà Notizie correlate Festa della Liberazione, Livorno celebra il 25 aprile: le iniziative in programmaSi celebrerà sabato 25 aprile la Festa nazionale della Liberazione, per ricordare il 25 aprile del 1945, giorno dell’insurrezione generale proclamata... Festa della Liberazione, Genova celebra il 25 Aprile tra memoria, arte e cultura: il programmaIn occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, Genova celebrerà il 25 Aprile con il tradizionale programma di cerimonie istituzionali che,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: 25 aprile, Festa della Liberazione: storia e significato; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; Festa della Liberazione 2026; Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprile. Festa di Liberazione, perché in Italia si celebra proprio il 25 AprileLa guerra non finì in un giorno. La resa tedesca fu firmata il 29 aprile ed entrò in vigore il 2 maggio, ma la data scelta individua una presa di posizione collettiva ... quotidiano.net Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it 25 Aprile, Festa della Liberazione. L'antifascismo ai tempi del fascismo immanente Questo 25 aprile sarà il primo dell’era fascista Detto così è un po’ esagerato. Non va bene. Ma questo 25 aprile si porta con sé qualcosa di inedito. È come se la prossima Fest facebook