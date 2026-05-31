Il 19 novembre 2026 mezzo mondo si fermerà, e milioni di lavoratori saranno malati, hanno già chiesto le ferie anticipate. Tra l’altro è un giovedì, perfetto per un ponte almeno fino a domenica. Cos’è, un’epidemia? Un nuovo virus? Una minaccia di Putin? Un evento periodico e raro, anche imprevedibile sui calendari, quindi non si può rendere una festa internazionale. È il giorno dell’uscita di GTA VI, e pensate che perfino un gigante come Microsoft ha appena annunciato il rinvio del tanto atteso Fable, spostandolo a febbraio 2027. Va da sé che si spaventa Microsoft, figuratevi gli altri, nessuno vuole finire nell’eclisse che provocherà Rockstar Games. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Si chiama "GTA flu" il virus che fermerà il mondo il 19 novembre. E perfino Microsoft scappa

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