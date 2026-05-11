Hantavirus il virus dei topi che spaventa il mondo | ecco come si contrae

Da cultweb.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è verificato un caso di hantavirus a bordo di una nave da crociera, con alcune persone risultate positive al virus. La notizia ha suscitato attenzione in tutto il mondo, considerando la diffusione tra i passeggeri e il timore di una possibile escalation. Le autorità stanno monitorando la situazione e seguendo le procedure per contenere eventuali ulteriori contagi. La microepidemia ha evidenziato i rischi legati al virus dei topi e alle modalità di trasmissione.

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In queste ultime ore, il caso della crociera segnata da una microepidemia di hantavirus a bordo sta destando grande preoccupazione, soprattutto in relazione a una possibile nuova pandemia. Tutto ha avuto origine dall’escursione di una coppia olandese in una discarica in Cile, per una seduta di birdwatching dalla quale con ogni probabilità è iniziata la contaminazione. La coppia, tornata a bordo della crociera sulla MV Hondius, è poi morta. L’hantavirus è un virus zoonotico trasmesso principalmente dai roditori, in particolare dai topi, attraverso le loro urine, feci e saliva. Questo patogeno può causare nell’uomo due distinte sindromi cliniche: la febbre emorragica con sindrome renale e la sindrome polmonare da hantavirus, quest’ultima caratterizzata da un tasso di mortalità particolarmente elevato.🔗 Leggi su Cultweb.it

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