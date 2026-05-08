Il prossimo 19 novembre 2026 sarà il giorno di uscita di GTA 6, disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La mappa del gioco include due protagonisti, Lucia e Jason. Sono stati annunciati dettagli sul gameplay e sulle modalità di preordine. Questi sono gli aspetti principali comunicati fino a ora riguardo al nuovo capitolo della serie.

GTA 6 esce il 19 novembre 2026 su PS5 e Xbox Series XS: mappa, protagonisti Lucia e Jason, gameplay e come preordinarlo. Mancano pochi mesi all'evento videoludico dell'anno, forse del decennio. Grand Theft Auto VI uscirà il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series XS, e l'attesa ha raggiunto livelli che non si vedevano dai tempi di GTA V nel 2013. Tredici anni di attesa, un trailer che ha collezionato oltre 200 milioni di visualizzazioni in 24 ore, e una delle campagne di marketing più attese della storia dei videogiochi. In questo articolo raccogliamo tutto quello che sappiamo con certezza su GTA 6: data di uscita, piattaforme, protagonisti, mappa, gameplay, prezzo e come preordinarlo.🔗 Leggi su Defanet.it

© Defanet.it - GTA 6: tutto quello che sappiamo sul lancio del 19 novembre 2026

TUTTO Quello che sappiamo sulla MAPPA di GTA 6

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