sguardo vigile da ventisei anni

Il Terminal La Spezia Container opera 24 ore su 24, con attività di sbarco e imbarco dei container anche durante la notte. La struttura mantiene un’attività continua, con operatori che gestiscono le operazioni mentre la città dorme. Le luci del porto sono accese durante le ore notturne, garantendo il funzionamento costante del terminal. La presenza di personale e mezzi assicura il regolare svolgimento delle operazioni in ogni momento.

Il Terminal La Spezia Container è una macchina che non dorme mai. La notte, quando la città è assopita, le luci del porto brillano e gli operatori portano avanti le operazioni di sbarco e imbarco dei container. Marco Moggia, classe 1972, è il coordinatore del ciclo operativo (planner) di Eagles Service. Memoria storica del porto, dove lavora ormai da ben 26 anni. Moggia, quali sono i compiti di un planner? "Pianifica le attività di imbarco e sbarco e relativo rizzaggio, rispettando le indicazioni del comando della nave e della compagnia di navigazione. Può procedere alla movimentazione di materiale con l’ausilio del carrello elevatore, riesamina eventuali rischi a bordo e svolge attività di formazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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