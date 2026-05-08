Dopo i 40 anni, molte persone cercano soluzioni per migliorare l’aspetto degli occhi. La medicina estetica propone trattamenti come le iniezioni di tossina botulinica, utili per sollevare lo sguardo e ridurre i segni di affaticamento. In casi più evidenti, la blefaroplastica rappresenta un intervento chirurgico che può ridare freschezza e tonicità allo sguardo. Questi interventi vengono scelti per valorizzare il viso e combattere i segni del tempo.

Con la medicina e la chirurgia estetica è tutto possibile. Un po’ di tossina botulinica iniettata nel punto giusto è in grado di aprire lo sguardo e sollevare gli occhi, così come una blefaroplastica ben fatta nei casi dove il problema è più marcato. Ma per chi vuole ottenere un buon risultato senza ricorrere ai ritocchini? È possibile alzare lo sguardo con il trucco? La risposta è sì, basta solo usare qualche piccola accortezza. Anche se la magia sparisce la sera quando si rimuove il make up, l’importante è avere uno sguardo aperto e sollevato, fresco, quando ci si presenta in pubblico. Il make up non è permanente, ma se lo si esegue con accortezza è possibile sembrare più giovani con il minimo sforzo.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cinque cosa da fare per aprire lo sguardo con il trucco dopo i 40 anni

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