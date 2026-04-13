Storica attività di Terni spegne ventisei candeline | Traguardo frutto della fiducia accordata negli anni

Il centro estetico L’Isola del Sole, situato vicino al centro commerciale Cospea, ha raggiunto i ventisei anni di attività. La sua presenza sul territorio è iniziata circa un quarto di secolo fa, consolidandosi nel tempo come punto di riferimento per i servizi di bellezza. La festa per questo traguardo rappresenta un momento di celebrazione, legato alla fiducia ricevuta nel corso degli anni dai clienti e dalla comunità locale.

Un traguardo da festeggiare per il centro estetico L’Isola del Sole, attività collocata all’esterno del centro commerciale Cospea. Il prossimo mercoledì 15 aprile l’attività commerciale spegnerà ventisei candeline. Inaugurata nel 2000 dalla titolare Paola Ciotti è divenuta un punto di riferimento.🔗 Leggi su Ternitoday.it Dai fornelli della scuola al traguardo del secolo: la signora Diana spegne 100 candelineLa città ha celebrato il traguardo dei cento anni di Diana Linguerri, figura nota nel mondo della scuola locale per aver accompagnato la crescita di... Aurelia spegne 100 candeline. Il sindaco: "Traguardo storico"Un compleanno eccezionale quello festeggiato, qualche giorno fa, tra le campagne della Bassa bolognese.