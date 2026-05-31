Durante la festa scolastica, un alunno ha fatto uno sgambetto e ha colpito con un pugno un’altra studentessa. La manifestazione è stata sospesa per circa 15 minuti, poi sono ripresi i giochi con la presenza della ragazza coinvolta. L’alunno coinvolto è stato espulso dalla festa.

Un alunno fa lo sgambetto e tira un pugno in faccia a un’altra alunna durante la festa della scuola. La manifestazione viene sospesa per circa un quarto d’ora e lo studente viene espulso dalla festa, poi i giochi riprendono anche alla presenza della stessa adolescente che era stata presa di mira. Questo, in estrema sintesi, è quanto avvenuto venerdì pomeriggio al campo sportivo parrocchiale del Bettolino, dove era in programma la festa di fine anno scolastico delle scuole medie ’Muratori’. A raccontare come si sono svolti i fatti, dopo che sulle pagine social locali ieri si sono diffuse notizie e commenti di vario genere, è chi quei momenti li ha vissuti ed è intervenuta direttamente: la presidente del Comitato Genitori delle Muratori, Eleonora Salamone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sgambetto e pugno a un’alunna. Ragazzino ’espulso’, festa sospesa

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