Darderi-Jodar sospesa per colpa della festa dell' Inter | la ricostruzione

Durante un incontro di tennis, il match tra i giocatori Darderi e Jodar è stato sospeso nel finale del primo set a causa del fumo provocato dai fuochi d’artificio provenienti dalla festa dell’Inter. La presenza di fumo ha causato l’interruzione dell’evento, portando alla sospensione della partita. La decisione di fermare il gioco è stata presa dopo che il fumo si è diffuso sul campo, rendendo impossibile proseguire l’incontro.

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Il match tra Darderi e Jodar interrotto nel finale del primo set: il fumo dei fuochi d’artificio arrivato dall’Olimpico manda in tilt anche il sistema elettronico Una scena surreale anche per il Foro Italico, che di notti strane ne ha viste parecchie. Il quarto di finale tra Luciano Darderi e Rafael Jodar agli Internazionali d’Italia viene fermato nel cuore del primo set, ma non per pioggia o problemi tecnici legati al campo. Stavolta il tennis si arrende al fumo dei festeggiamenti dell’Inter, che poco prima aveva conquistato la Coppa Italia battendo la Lazio all’Olimpico. E proprio dallo stadio accanto al Centrale arriva la nube che cambia tutto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Darderi-Jodar sospesa per "colpa" della festa dell'Inter: la ricostruzione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Clamoroso agli Internazionali: Jodar-Darderi interrotta per 20 minuti per “colpa” della festa dell’Inter. Fumo sul Centrale, in tilt il sistema elettronicoHa dell’incredibile quanto accaduto agli Internazionali di tennis a Roma: il match tra Luciano Darderi e Rafael Jodar – iniziato alle 22:50 a causa... Darderi-Jodar, match interrotto agli Internazionali per… la festa Coppa Italia dell’Inter: cos’è successo(Adnkronos) – Momenti surreali agli Internazionali di Roma, durante il match dei quarti di finale tra Luciano Darderi e Rafa Jodar. Temi più discussi: Clamoroso agli Internazionali: Jodar-Darderi interrotta per 20 minuti per colpa della festa dell’Inter. Fumo sul Centrale, in tilt il sistema elettronico; Darderi Jodar sospesa per alcuni minuti: la folta nebbia manda l'arbitraggio elettronico in cortocircuito; Darderi litiga col suo allenatore per un problema alla racchetta durante il match con Jodar: cosa è successo; LIVE Darderi-Jodar 7-6, 5-7, 6-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA DIRETTA: il gladiatore italiano logora il giovane iberico e chiude la battaglia con un sonoro bagel!. e vai col fumo! (il motivo per cui la partita è stata sospesa per 20 minuti) #IBI26 #Darderi #Jodar x.com Internazionali di Roma, Darderi batte Jodar e va in semifinaleL'azzurro vince una battaglia di oltre tre ore contro lo spagnolo in tre set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 e ora affronterà il novergese Casper Ruud ... tg24.sky.it Darderi in semifinale a Roma dopo la lotta con Jodar fino alle 2 di notte: Non pensavo mai di vincereLuciano Darderi batte Rafa Jodar nei quarti degli Internazionali d'Italia dopo 3 ore di battaglia e un'interruzione per il fumo ... fanpage.it