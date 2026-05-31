Il tempo non passa per Sal Da Vinci Baltimora guarda avanti Noemi ci prova | le recensioni della settimana

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Noemi ha pubblicato nuove canzoni, mentre Baltimora ha annunciato un nuovo progetto musicale. Sal Da Vinci ha rilasciato un album, e anche il gruppo Santi Francesi ha presentato un nuovo lavoro discografico. Le recensioni di questa settimana riguardano le uscite di artisti italiani e internazionali, tra cui anche un album di Sal Da Vinci e un progetto di Baltimora.

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Dalle nuove canzoni di Noemi, Guè e SANTI FRANCESI agli album di Sal Da Vinci e Baltimora: le recensioni delle uscite musicali della settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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