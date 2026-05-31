Il tempo non passa per Sal Da Vinci Baltimora guarda avanti Noemi ci prova | le recensioni della settimana

Notizia in breve

Noemi ha pubblicato nuove canzoni, mentre Baltimora ha annunciato un nuovo progetto musicale. Sal Da Vinci ha rilasciato un album, e anche il gruppo Santi Francesi ha presentato un nuovo lavoro discografico. Le recensioni di questa settimana riguardano le uscite di artisti italiani e internazionali, tra cui anche un album di Sal Da Vinci e un progetto di Baltimora.