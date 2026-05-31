Il tempo non passa per Sal Da Vinci Baltimora guarda avanti Noemi ci prova | le recensioni della settimana
Noemi ha pubblicato nuove canzoni, mentre Baltimora ha annunciato un nuovo progetto musicale. Sal Da Vinci ha rilasciato un album, e anche il gruppo Santi Francesi ha presentato un nuovo lavoro discografico. Le recensioni di questa settimana riguardano le uscite di artisti italiani e internazionali, tra cui anche un album di Sal Da Vinci e un progetto di Baltimora.
Dalle nuove canzoni di Noemi, Guè e SANTI FRANCESI agli album di Sal Da Vinci e Baltimora: le recensioni delle uscite musicali della settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Temi più discussi: Sal da Vinci: Nessuno può fermare una canzone che funziona; Da Sanremo all’Eurovision, Sal Da Vinci racconta il successo di Per sempre sì; Sal Da Vinci: Ho sempre cercato di impegnarmi per essere felice, imparando il mestiere dell’amore; Perché Sal Da Vinci piace così tanto.
Raccontare questa avventura analiticamente mi sembra un po' riduttivo in così poco tempo, ma è un'esperienza che porterò per sempre nel mio cuore e nella mia testa. Sal Da Vinci #NonStopNews LIVE ? Link in Bio x.com
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